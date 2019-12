Toninelli: “Contro acqua alta a Venezia, come in Olanda legalizzare la marijuana”

L’ex Ministro dei Trasporti 5stelle Danilo Toninelli non ha dubbi: “Contro l’acqua alta a Venezia l’unica soluzione plausibile è la via Olandese: legalizzare la marijuana”.

I Paesi Bassi sono una nazione il cui territorio è per il 40% sotto il livello del mare. Nel corso della loro storia hanno dovuto affrontare diverse inondazioni, la più terribile delle quali è sicuramente quella avvenuta nel 1958 che ha causato 1862 morti in tutto il paese.

Per fare in modo che queste tragedie non avvenissero mai più, hanno dato il via al progetto Delta: “Tredici maestose opere idrauliche realizzate con dei bong” dice Toninelli ai microfoni di Rainews24.