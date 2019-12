Maltempo: barcone di migranti attracca in Umbria sulla A1

Il maltempo non dà tregua all’Italia, molte regioni, dal Nord al Sud, di nuovo sott’acqua per le forti piogge che hanno fatto scattare l’allerta rossa in molte zone. Numerosi i danni e gli sbarchi di immigrati dal Nord Africa.

L’emergenza meteo sta portando il numero degli sbarchi irregolari all’apice e le ONG stanno pensando se optare per i caselli sicuri dell’Umbria e della Lombardia: la Sea Watch si sta dirigendo verso il casello di Imperia.

Rallentamenti e barchini si registrano anche al casello di Roncobilancio.

L’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini è furioso: “Chiuderemo i caselli autostradali: questo Governo ha le ore contate, a casa!!1”.

In risposta, Carola Rackete ha deciso di prendere la patente C.