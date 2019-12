Acqua alta: la Madonna fa causa al Governo per le imprecazioni dei veneziani.

+++ULTIM’ORA+++

La mamma di Gesù si costituirà parte civile contro il governo per tutti gli insulti ricevuti dai veneziani in questi giorni di acqua alta.

“È ora di dire basta! È inaccettabile che io venga sempre chiamata in causa dai veneziani per colpa di un progetto mai finito e dei cambiamenti climatici!” Queste le parole di Maria di Nazareth riguardo all’emergenza acqua alta a Venezia.

L’immacolata farà causa al Governo Conte per tutti gli insulti e le imprecazioni degli abitanti di Venezia che le sono stati rivolti in questi giorni di acqua alta. “Ci potrei anche passare sopra ma che vengano coinvolti anche tutti i santi proprio non mi va!”.